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В Харьковской области руководителю военкомата объявили подозрение в переправке ухилянцев через границу

13 сентября, 2023 среда
12:23
Криминал

Полковник Территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области подозревается в подделке документов и организации незаконной переправки лиц за границу

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении начальнику одного из РТЦК и СП Харьковской области в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге", - говорится в материале.

Следствие установило, что военком предлагал потенциальным уклончанам решить вопрос организации незаконной переправки за границу.

По данным правоохранителей, подозреваемый в сентябре 2022 года подписал и выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение с отметкой о непригодности к военной службе с исключением его из учета без фактического прохождения им военно-врачебной комиссии. За это полковник получил 8 тысяч долларов.

На фото: затримання

Фото: Офис генерального прокурора

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП.

Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

По состоянию на 26 июля рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Президент Украины 11 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны: по результатам Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт.

26 августа стало известно, что Служба безопасности задержала еще 4 военкомата и руководителей военных медкомиссий. Их подозревают в коррупции, якобы помогали уклоняющимся избежать призыва и уехать за границу.

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