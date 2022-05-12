В Харьковской области российский снаряд перебил газопровод: 17,5 тыс. потребителей остались без газа
В Харьковской области 11 мая российский снаряд попал в газопровод и оставил без газа 17,5 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах
Об этом в телеграмме сообщил Харьковский ОВА.
"Очередной вражеский снаряд, выпущенный по мирным населенным пунктам региона, вечером 11 мая прямым попаданием перебил газопровод высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе", - говорится в сообщении.
Без газоснабжения осталось 17,5 тыс. домовладений в 9 населенных пунктах: г. Люботин, пгт Новый Высокий, пгт Покотиловка, пгт Коротич, пгт Рай-Оленовка, с. Березовка, а также в садовых обществах Бор, Универсал, Шасси.
Работники Харьковгаза возобновляют газоснабжение. Объем работ существенный, поэтому может потребоваться несколько дней.
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