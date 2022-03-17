В Харьковской области российские оккупанты похитили главу ОТГ, - Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Еспресо.TV

"Россияне проигрывают войну, в частности на Харьковщине. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Они вызвали его на рабочее место, а оттуда похитили", - рассказал глава области.

Местные жители это осуждают и потребуют увольнения своего главу.

"Это позорное преступление! Делаем все, чтобы его в ближайшее время было уволено, так же, как будут освобождены все наши временно оккупированные территории. Будем делать все, чтобы защитить мирное население общин Харьковщины, в том числе и Великобурлукской. Победа будет за нами. Слава Украине!", - отметил Олег Синегубов.

Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

16 марта украинские спецназовцы освободили его из плена.

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