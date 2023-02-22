В Харьковской области российская ДРГ пыталась пересечь границу в районе Бологовки, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Российская федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава", - пишут в Генштабе.

В Харьковской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу в районе Бологовки. Подразделения сил обороны заставили противника отойти на территорию РФ.

За сутки россияне нанесли 10 авиаударов по Украине

"В течение суток противник нанес 9 ракетных, 4 из которых - по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском. направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено", - говорится в сводке.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области ; Коренок, Бояро-Лежачие, Рыжевка и Басовка Сумской области.

; Коренок, Бояро-Лежачие, Рыжевка и Басовка Также пострадали 15 районов населенных пунктов в Харьковской области . Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

. Среди них – Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка. На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка.

противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности это – Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности это – Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине. В Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Украинская авиация обстреляла районы сосредоточения окупантов

В сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

"Российские оккупанты используют местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях, в частности, с целью собственного обогащения. Так, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные в местного населения автомобили для последующей продажи", - добавили в Генштабе.