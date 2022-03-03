В Харьковской области российская авиация смерчем бомбила Яковлевку, погибли три человека
Российские оккупанты бомбили и уничтожили поселок Яковлевка под Харьковом
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По меньшей мере, три человека погибли, по меньшей мере двое из них - гражданские. Также 8 получили ранения, их доставили в больницу. Разбиты 45 домов, 21 из них разрушен полностью.
Прокуроры и следователи начали расследование нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), идет осмотр места происшествия.
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