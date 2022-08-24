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Главная война с Россией В Харьковской области российская артиллерия и авиация обстреляли 28 населенных пунктов

В Харьковской области российская артиллерия и авиация обстреляли 28 населенных пунктов

24 августа, 2022 среда
18:35
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За 24 августа по состоянию на 18:00 россияне обстреляли 28 населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Сегодня день особенно богат воздушными тревогами. На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем противник обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Толстодубово, Шевченково и Запселье Сумской области", - пишет Генштаб.

Харьковщина

На Харьковском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Харькова, Светличного, Слатино, Русских Тишек и еще двадцати населенных пунктов. Из авиации били в районе Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

Юг Украины

На Южнобужском направлении россияне для сдерживания ВСУ обстреливали украинские позиции по линии столкновения. Задействовали авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Великое Артаково и Белая Криница.

Оккупанты пытались наступать в направлении Николаевки. Украинские воины причинили врагу потери и отбросили назад.

"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", - пишет Генштаб.

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