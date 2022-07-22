Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

Ночью россияне не обстреливали Харьков, но открыли огонь по селу Рогань на Харьковщине. Они повредили неэксплуатируемое здание, что вызвало пожар.

"За прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.) Салтовский и Киевский районы г. Харькова. В результате обстрела погибли 3 человека. В настоящее время 16 раненых находятся в больнице, где получают всю необходимую помощь. 2 человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 3 человек врачи оценивают как тяжелое, раненые находятся в реанимации. Состояние других пациентов – средней тяжести, их жизни угрозы нет", - отметил глава ОВА.

В течение 21 июля оккупанты обстреливали Чугуевский район и повредили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Также вспыхнули пожары. Однако люди не пострадали.

На линии фронта ситуация контролируется. На Харьковском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Великая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

В районе Изюма враги открыли артиллерийский огонь недалеко от Дибровного, Чепиля, Карнауховки, Никольского и Курульки.

"Наши защитники надежно держат свои позиции и наносят врагу постоянные потери", - подчеркнул Олег Синегубов.

В ночь с 21 на 22 июля в Харькове раздались взрывы .

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