Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм.

В течение 29 июня россияне обстреливали инфраструктуру Индустриального, Основенского и Немышлянского районов Харькова. В ночь на 30 июня они запустили крылатые ракеты по объектам Индустриального и Основенского районов. По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов также повреждены дома в Безлюдовке, ранений никто не получил.

За сутки россияне накрыли огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. В результате обстрела Малиновки из реактивных систем залпового огня были ранены 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Были попадания в территории частных домов. В Золочеве обстрелами повредили 6 домов и железнодорожную станцию Одноробовка.

"В общей сложности за сутки в результате российской агрессии ранения получили 6 гражданских. Изюмский район – 1 человек; Чугуевский – 5 человек, среди них госпитализирован ребенок 11 лет, состояние девочки – средней тяжести. К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе", - подчеркнул глава ОВА.

В Харьковской области продолжаются активные бои. На Харьковском направлении россияне ведут оборонительные бои, пытаясь сдержать ВСУ.

"Враг ведет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших военных и по мирным городам и селам. Наносит авиаудары. Наши защитники подавили попытку штурмовых действий врага в районе Дементиевки. Понеся потери, оккупанты отошли. В районе Изюма враг проводит перегруппировку своих сил и ведет оборонительные бои", - добавил Олег Синегубов.

29 июня РФ активно обстреливала Харьковскую область из танков, минометов и реактивной артиллерии.

29 июня Институт исследования войны сообщил, что российские войска продолжают наступление на Харьковщине, используя боевой потенциал России для незначительных достижений.

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