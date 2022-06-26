Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Ночью кафиры снова обстреливали жилые районы Харькова, в том числе Немышлянский и Холодногорский районы. И исключительно гражданскую инфраструктуру. Что свидетельствует об очередном терроре против мирного населения. В результате обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи", - подчеркнул он.

Около 23:00 россияне нанесли ракетный удар по двухэтажке в Холодногорском районе Харькова, в результате чего двое были госпитализированы с взрывными травмами.

Также оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы. В результате вражеского огня были повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

"В общей сложности за сутки по области в результате российской агрессии 7 человек получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения: Харьков - 3 человека, Изюмский район - 4 человека. В Богодуховском районе, к сожалению, погибла женщина 79 лет", - отметил глава ОВА.

Самым горячим в Харьковской области остается Изюмское направление. Кафиры пытаются удержать ранее занятые позиции.

"Наши Вооруженные Силы ежедневно минусируют личный состав и технику оккупантов. Бойцы мотивированы и готовы и дальше защищать жителей Харьковщины от российских оккупантов!" – отметил Олег Синегубов.

В ночь с 25 на 26 июня в Харькове раздались мощные взрывы . Оккупанты обстреляли дома, автомобили, медучреждение. Из-под завалов спасатели извлекли двух человек.

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