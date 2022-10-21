В Харьковской области россияне за сутки обстреляли три района и ранили трех человек
В Харьковской области 20 октября россияне обстреляли три района, ранили трех гражданских. Еще один человек пострадал накануне
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .
В течение 20 октября оккупанты обстреляли Купянск, Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.
В Богодуховском районе с ранением госпитализировали 30-летнего мужчину, в Купянском - 56-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. Также в Купянске за медпомощью обратился 55-летний мужчина, раненный 20 октября.
Кроме того, за сутки пиротехники обезвредили в Харьковской области 657 взрывоопасных предметов.
- 21 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Россияне обстреляли предприятие и ранили 6 мирных жителей.
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