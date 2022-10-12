В Харьковской области россияне за сутки обстреляли семь населенных пунктов
В Харьковской области 11 октября оккупанты обстреляли семь населенных пунктов возле линии фронта и границы с РФ в трех районах области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
Россияне били по населенным пунктам Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем оказались Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее. По предварительной информации, люди не пострадали.
На деоккупированной территории Харьковщины идет разминирование и восстановление критической инфраструктуры, поврежденной захватчиками.
В течение 11 октября пиротехники ГСЧС обезвредили 668 взрывоопасных предметов.
- 10 октября россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова.
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