Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Россияне били по населенным пунктам Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем оказались Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее. По предварительной информации, люди не пострадали.

На деоккупированной территории Харьковщины идет разминирование и восстановление критической инфраструктуры, поврежденной захватчиками.

В течение 11 октября пиротехники ГСЧС обезвредили 668 взрывоопасных предметов.

10 октября россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb