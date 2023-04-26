Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Под вражеским огнем оказались Купянск, Уды, Ветеринарное, Огирцово, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты.

Также в Харьковской области разминируют территорию. В течение 25 апреля пиротехники ГСЧС обезвредили 138 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Защитники Харьковщины надежно держат позиции и наносят врагу ощутимые потери. Верим в ВСУ и в Победу Украины!" – подчеркнул Олег Синегубов.