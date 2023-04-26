В Харьковской области россияне за сутки обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов
В Харьковской области 25 апреля оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
Под вражеским огнем оказались Купянск, Уды, Ветеринарное, Огирцово, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты.
Также в Харьковской области разминируют территорию. В течение 25 апреля пиротехники ГСЧС обезвредили 138 взрывоопасных предметов.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Защитники Харьковщины надежно держат позиции и наносят врагу ощутимые потери. Верим в ВСУ и в Победу Украины!" – подчеркнул Олег Синегубов.
- 25 апреля русское войско обстреляло центр города Купянск Харьковской области, попав в краеведческий музей. В результате удара погибли две женщины, еще 10 человек получили ранения.
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