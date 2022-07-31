Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

В ночь на 31 июля оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова. Люди не пострадали. Россияне повредили производственное здание, в результате чего горели оборудование и готовый полиграфический пожар. По предварительной информации, оккупанты били ракетно-зенитным комплексом С-300.

Около 17:00 30 июля российские обстрелы Киевского района привели к пожару в хозяйственном здании частного сектора.

В Изюмском районе через оккупанты несколько раз поджигали хвойные подстилки в лесничестве.

В Циркунах и Ольховке Харьковского района горели открытые территории и здание частного сектора.

"Пострадал 37-летний комбайнер, который взорвался на мини в селе Ольховка. Сейчас его состояние средней тяжести. Это далеко не первый несчастный случай, поэтому просим аграриев еще раз: без проверки взрывотехниками - не начинайте работу на полях, не рискуйте жизнью!" – подчеркнул Олег Синегубов.

Кроме того, в результате российских обстрелов ранения получил 39-летний мужчина в Дергачевской общине.

В Чугуевском районе из-за артиллерийского огня были пожары на открытых территориях.

В Золочеве Богодуховского района горело 5 га пшеницы.

"Бои на Харьковщине продолжаются. Враг продолжает поливать артиллерийским огнем позиции наших бойцов, но они их не теряют. Разведывательные группы противников также отошли под давлением ВСУ. В частности, в направлении Новая Гусаровка - Гусаровка, силами разведывательной группы, пытался уточнить размещение позиций наших войск, успеха не было, группа отошла", - заметил председатель ОВА.

В ночь на 31 июля россияне снова обстреляли Харьков, раздалось сразу несколько взрывов.

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