Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией В Харьковской области россияне выстрелом из танка убили двух человек и их 9-летнюю дочь, в Николаевской области от обстрела оккупантов погибли ребенок и двое взрослых

В Харьковской области россияне выстрелом из танка убили двух человек и их 9-летнюю дочь, в Николаевской области от обстрела оккупантов погибли ребенок и двое взрослых

22 мартa, 2022 вторник
10:42
война с Россией

От российской войны погибли 117 детей, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора

Об этом Офис генпрокурора сообщил в "Фейсбуке".

"По состоянию на утро 22 марта 2022 погибло 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской - 58, Харьковской - 40, Черниговской - 31, Донецкой - 30, Николаевской - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях”, – говорится в сообщении.

В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.

Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно.

Семилетний ребенок погиб из-за обстрела села Константиновка Николаевского района Николаевской области. Там под завалами разрушенных домов найдены обгоревшие тела трех человек, среди которых – ребенок.

Окуапанты 21 марта обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя.

"Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в с. Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии", – сообщил Офис.

Бомбардировки и обстрелы российских захватчиков повредили 548 учебных заведений, из которых 72 уничтожены. Кроме того, рашисты разрушили более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.


Напомним, российские оккупанты насильственно вывозят взрослых и детей из Мариуполя в Россию. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что считает так называемые "эвакуации" врагов настоящим фашизмом.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .

Читайте также:
ворожа ракета
21 мартa, 2022 понедельник
Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, - CNN
Зеленський
21 мартa, 2022 понедельник
Все компромиссы с Россией будет утверждать всеукраинский референдум, - Зеленский
полонені москалі
21 мартa, 2022 понедельник
В России заявили, что захватили в плен 500 украинцев и готовы их обменять
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.44
    Продажа 33.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 мартa
12:28
Оккупанты ночью нанесли удар по порту в Николаеве
12:21
Российский солдат сдался украинским военным вместе с танком и получит $10 тыс. вознаграждения, – советник главы МВД
12:09
Россияне обстреляли супермаркет в Северодонецке, есть погибшие и раненые
11:57
Эксклюзив
25 марта Католическая Церковь подтвердит поддержку Украины и осуждение действий РПЦ и России, - Посол Украины в Ватикане
11:53
Российские военные обстреливают север Житомирщины из "Градов", - глава ОВА
11:43
В Украину везут более 2 млн доз препаратов йода, - глава комитета Радуцкий
11:36
С начала вторжения Россия потеряла 15300 военных, 509 танков, 99 самолетов и 123 вертолета, - Генштаб ВСУ
11:30
В Сумской области оккупанты расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу
11:19
Легенда бокса Пакьяо поддержал Украину и обратился к братьям Кличко
11:16
"Для РФ вы расходный материал, мы же считаем вас украинцами": Резников призвал жителей ОРДЛО избегать мобилизации, переходить на сторону ВСУ или сдаваться
11:13
grn
Первые полмиллиона украинцев получили выплаты в 6500 грн, - Федоров
11:02
Чернигов остался без электроэнергии и водоснабжения, – глава ОВА
10:57
Эксклюзив
Ответом на то, кто наши союзники, станет то, кто приедет в Киев, – главный редактор онлайн-издания "Украинская правда"
10:51
PR
Лаборатория МедЛаб возобновила работу в Киеве
10:48
Eneos Holdings
Крупнейшая нефтегазовая компания Японии Eneos Holdings перестала закупать нефть из РФ
10:31
Эксклюзив
Комендантский час работает: в Киевской области поймано 159 шпионов вражеских ДРГ, - Сабий
10:25
Зеленский Путин
Встреча Зеленского с Путиным является ключевой для того, чтобы был мир, - Подоляк
10:23
Украинские военные уничтожили подразделения морпехов РФ, которых готовили для штурма Одессы, – пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА
10:07
Эксклюзив
Николай Маломуж
Украине необходимо дипломатически работать с Китаем, Си Цзиньпинь уже "примеряет на себя регалии", что может влиять на Путина, – экс-руководитель Службы внешней разведки
10:03
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с абсолютным чемпионом мира, - ESPN
09:58
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов", - глава ОВА
09:55
"Сегодня сосредоточимся на эвакуации мариупольцев": Верещук объявила о 3 гуманитарных коридора на 22 марта
09:33
ФСБ
Угрожают венгерской общине: на Закарпатье спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию
09:20
"Неприемлемые высказывания": Россия вручила послу США ноту после того, как Байден назвал Путина военным преступником
08:50
Дмитрий Кулеба
"Jonson&Johnson решили получать кровавую прибыль": Кулеба призвал компанию уйти из РФ, чтобы не финансировать убийства украинцев
08:27
Николай Княжицкий: Возможны ли компромиссы на переговорах с Россией?
08:24
Харьковские спасатели за минувшие сутки 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров и завалов, - МВД
07:34
Более 300 оккупантов дезертировали на Сумщине, - Генштаб
07:17
В Криворожском районе обстреляли 2 села и город Зеленодольск, ВСУ обезвредили склад боеприпасов, – председатель Криворожского РВА
07:03
У российских оккупационных войск запасов осталось на три дня – ВСУ
06:29
Пентагон
Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений России
06:28
Нафтогаз
"Нафтогаз" продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности, – глава правления
06:15
Байден
Путин может прибегнуть к операции под фальшивым флагом, включая химатаку, - Байден
05:52
Жителей Борисполя призвали уехать из города
05:00
Ассоциация саперов: Почти 15% территории Украины заминировано (КАРТА)
04:25
Британская разведка: Россия могла применить гиперзвуковые ракеты в Украине, чтобы замаскировать отсутствие результатов
01:57
Новая партия оружия от США уже в пути в Украину, - Пентагон
01:50
В России остановился единственный танковый завод – создание новых и ремонт подержанных машин невозможен без импортных деталей, - Defense Express
01:36
Джо Байден
Россия изучает варианты потенциальных кибератак на США в ответ на санкции, - Байден
01:22
ВСУ освободили Макаров, отбили 13 атак, уничтожили более 30 единиц техники и более 300 оккупантов, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV