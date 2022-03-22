В Харьковской области россияне выстрелом из танка убили двух человек и их 9-летнюю дочь, в Николаевской области от обстрела оккупантов погибли ребенок и двое взрослых
От российской войны погибли 117 детей, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора
Об этом Офис генпрокурора сообщил в "Фейсбуке".
"По состоянию на утро 22 марта 2022 погибло 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской - 58, Харьковской - 40, Черниговской - 31, Донецкой - 30, Николаевской - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях”, – говорится в сообщении.
В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.
Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно.
Семилетний ребенок погиб из-за обстрела села Константиновка Николаевского района Николаевской области. Там под завалами разрушенных домов найдены обгоревшие тела трех человек, среди которых – ребенок.
Окуапанты 21 марта обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя.
"Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в с. Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии", – сообщил Офис.
Бомбардировки и обстрелы российских захватчиков повредили 548 учебных заведений, из которых 72 уничтожены. Кроме того, рашисты разрушили более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.
Напомним, российские оккупанты насильственно вывозят взрослых и детей из Мариуполя в Россию. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что считает так называемые "эвакуации" врагов настоящим фашизмом.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное