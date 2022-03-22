В Харьковской области россияне выстрелом из танка убили двух человек и их 9-летнюю дочь, в Николаевской области от обстрела оккупантов погибли ребенок и двое взрослых

Об этом Офис генпрокурора сообщил в "Фейсбуке".



"По состоянию на утро 22 марта 2022 погибло 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской - 58, Харьковской - 40, Черниговской - 31, Донецкой - 30, Николаевской - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях”, – говорится в сообщении.



В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.



Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно.



Семилетний ребенок погиб из-за обстрела села Константиновка Николаевского района Николаевской области. Там под завалами разрушенных домов найдены обгоревшие тела трех человек, среди которых – ребенок.



Окуапанты 21 марта обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя.



"Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в с. Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии", – сообщил Офис.



Бомбардировки и обстрелы российских захватчиков повредили 548 учебных заведений, из которых 72 уничтожены. Кроме того, рашисты разрушили более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

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