В Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей, - начальник Следственного управления Нацполиции области
С момента начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в Харьковской области погиб 201 гражданский, из которых 11 детей
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
"За последние сутки зафиксировано 10 погибших гражданских, в том числе 3 детей. По состоянию на 18:00 марта по Харьковской области всего погибли 201 гражданский и, к сожалению, 11 детей", - написал он.
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