В Харьковской области россияне разрушили 4019 домов за время полномасштабной войны против Украины
В Харьковской области за время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты разрушили 4019 домов и 427 учебных заведений
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"Оккупанты продолжают хаотические обстрелы нашей области, терроризируя мирное население. Все мы видели последствия ночных ударов: разрушенные дома и заведение медицины, пожары и несколькометровые воронки от ракет", - отметил он.
Россияне обстреляют Харьковщину из реактивных систем залпового огня, наносят ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.
"На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов Харьковщины, 97 медицинских заведений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий", - отметил Олег Синегубов.
Он показал фото разрушенного спорткомплекса Харьковского политехнического института. До полномасштабной войны здесь ежедневно тренировалось более тысячи детей и студентов.
"Ни дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковщине! Так что не можем позволить себе расслабиться, каждое игнорирование тревоги - может стоить жизни. Просим сегодня без необходимости не находиться на улицах. Максимально находитесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнул глава ОВА.
- 25 - 26 июня в Харьковской области россияне убили женщину, ранили семерых людей, обстреляли дома, больницу, гаражи.
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