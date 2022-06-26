Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

"Оккупанты продолжают хаотические обстрелы нашей области, терроризируя мирное население. Все мы видели последствия ночных ударов: разрушенные дома и заведение медицины, пожары и несколькометровые воронки от ракет", - отметил он.

Россияне обстреляют Харьковщину из реактивных систем залпового огня, наносят ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.

"На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов Харьковщины, 97 медицинских заведений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий", - отметил Олег Синегубов.

Он показал фото разрушенного спорткомплекса Харьковского политехнического института. До полномасштабной войны здесь ежедневно тренировалось более тысячи детей и студентов.

"Ни дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковщине! Так что не можем позволить себе расслабиться, каждое игнорирование тревоги - может стоить жизни. Просим сегодня без необходимости не находиться на улицах. Максимально находитесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнул глава ОВА.

25 - 26 июня в Харьковской области россияне убили женщину, ранили семерых людей, обстреляли дома, больницу, гаражи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb