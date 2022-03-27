В Харьковской области россияне расстреляли семью в машине, погиб трехлетний ребенок

Об этом сообщила областная прокуратура в Facebook.



"27 марта года на автодороге между с. Шевеловка и с. Гусаровка Изюмского района обнаружен поврежденный автомобиль Honda CR-V. В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок. По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья", - говорится в сообщении.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

