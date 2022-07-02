В Харьковской области россияне ранили 4 человека за сутки, обстреляли дома и детсад
В Харьковской области 1 июля оккупанты ранили 4 человека, обстреляли дома, хозяйственные постройки, уничтожили детсад и подожгли лесополосы
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
Около 4:00 2 июля россияне нанесли ракетные удары по Немышлянскому району Харькова. Люди не пострадали. На месте работают правоохранители.
В течение 1 июля под вражескими обстрелами оказались города и села Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. Россияне из ракетных и артиллерийских систем обстреляли Уды и Черкасскую Лозовую, Донец, Дергачи и Барвенково.
"Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов произошло возгорание лесополос. В Золочевской общине оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад", - подчеркнул Олег Синегубов.
За 1 июля захватчики ранили четырех мирных жителей Харьковщины двух человек - в Изюмском районе, один - в Харьковском, еще один - в Лозовском.
"Самые активные боевые действия на территории области происходят на Харьковском и Изюмском направлениях. Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. пытается улучшить систему обеспечения своих войск", - отметил глава ОВА.
- По состоянию на утро 2 июля российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в Харьковской области.
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