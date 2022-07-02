Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Около 4:00 2 июля россияне нанесли ракетные удары по Немышлянскому району Харькова. Люди не пострадали. На месте работают правоохранители.

В течение 1 июля под вражескими обстрелами оказались города и села Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. Россияне из ракетных и артиллерийских систем обстреляли Уды и Черкасскую Лозовую, Донец, Дергачи и Барвенково.

"Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов произошло возгорание лесополос. В Золочевской общине оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад", - подчеркнул Олег Синегубов.

За 1 июля захватчики ранили четырех мирных жителей Харьковщины двух человек - в Изюмском районе, один - в Харьковском, еще один - в Лозовском.

"Самые активные боевые действия на территории области происходят на Харьковском и Изюмском направлениях. Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. пытается улучшить систему обеспечения своих войск", - отметил глава ОВА.

По состоянию на утро 2 июля российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в Харьковской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb