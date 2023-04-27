Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграме.

"В Харьковской области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM". Отмечаем, что это уже не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины", - отметили в администрации.

В ОВА призвали слушать проверенную информацию на таких радиочастотах: