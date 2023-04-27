В Харьковской области россияне пытаются вести фейковое радиовещание "Слобожанское FM"
В Харьковской области РФ пытается включить фейковое радио "Слобожанское FM". В ОВА призвали слушать только проверенную информацию
Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграме.
"В Харьковской области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM". Отмечаем, что это уже не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины", - отметили в администрации.
В ОВА призвали слушать проверенную информацию на таких радиочастотах:
- Балаклея – 104,9 МГц;
- Змиев – 90,8 МГц;
- Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;
- Барвенково – 103,4 МГц;
- Изюм – 89,7 МГц.
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