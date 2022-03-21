В Харьковской области россияне похитили главу Циркуновской ОТО

Об этом сообщило местное издание "Циркуновские Известия", передает Espreso.TV.

По их информации, глава ОТО был похищен "вооруженными российскими оккупантами с неподконтрольной территории Украины из собственного дома".

Справочно. Циркуны – село в Украине, в Харьковском районе Харьковской области. До войны население составило более 6 тысяч человек.

Напомним , в Харькове оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей из артиллерии, - ГСЧС

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