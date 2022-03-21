В Харьковской области россияне похитили главу Циркуновской ОТО
Сегодня, 21 марта, в 08:00 утра был похищен глава Циркуновской ОТО Николай Сикаленко
Об этом сообщило местное издание "Циркуновские Известия", передает Espreso.TV.
По их информации, глава ОТО был похищен "вооруженными российскими оккупантами с неподконтрольной территории Украины из собственного дома".
Справочно. Циркуны – село в Украине, в Харьковском районе Харьковской области. До войны население составило более 6 тысяч человек.
- Напомним , в Харькове оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей из артиллерии, - ГСЧС
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное