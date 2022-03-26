В Харьковской области россияне обстреляли мемориал жертвам Холокоста

Об этом сообщило Минобороны Украины .



"Российские захватчики обстреляли и повредили мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру в окрестностях Харькова. Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", - заявили в министерстве.

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