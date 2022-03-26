В Харьковской области россияне обстреляли мемориал жертвам Холокоста
В Дрогобычском Яру в окрестностях Харькова оккупанты обстреляли и повредили мемориал жертвам Холокоста
Об этом сообщило Минобороны Украины .
"Российские захватчики обстреляли и повредили мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру в окрестностях Харькова. Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", - заявили в министерстве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное