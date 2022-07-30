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Война с Россией: хроника
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В Харьковской области россияне обстреляли дома, предприятия, училище и ранили женщину

30 июля, 2022 суббота
09:34
война с Россией

В Харьковской области 29 - 30 июля россияне ранили женщину, обстреляли дома, предприятия, училище, поля и авто

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Россияне обстреляли Слободской и Новобаварский районы Харькова. Около трех часов они разрушили здание центрального корпуса и спортивного зала училища. Также возник пожар. Приблизительно в 5:00 оккупанты попали в землю возле ранее разрушенного сооружения. По предварительной информации, никто не пострадал. В штабе обороны Харькова уточнили, что захватчики избивали ракетами С-300.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов в течение суток госпитализирована 50-летняя женщина в Харьковском районе", - подчеркнул Олег Синегубов.

Кроме того, в Новопокровской общине Чугуевского района от обстрелов горел склад металлоконструкций.

В Изюмском районе вражеский артиллерийский огонь привел к масштабному пожару на предприятии.

В Барвенковской общине было возгорание открытых территорий. В Балаклейской из-за российского обстрела частного домовладения горела крыша дома.

В Дергачах Харьковского района огонь охватил хозяйственную постройку, гараж и автомобиль.

В Золочеве Богодуховского района российский обстрел вызвал возгорание 3 га поля с пшеницей.

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Олег Синегубов
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