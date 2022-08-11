Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Россияне продолжили массово обстреливать города и села Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Второй день подряд они непрерывно гонят по Циркунам. В течение 10 августа они 12 раз обстреляли населенный пункт, повлекли за собой пожары. В результате были разрушены хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Также россияне ранили 76-летнюю женщину. Она находится в состоянии средней тяжести.

В Чугуевском районе из-за российских обстрелов горели трава и лесополоса.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг наносил авиационных ударов по позициям наших защитников. Россияне пытались идти в наступление в районе Уд, Петровки и Гусаровки. Но под огнем ВСУ понесли большие потери и должны были бежать", - подчеркнул Олег Синегубов.

Около 5:00 11 августа было 4 российских "прилета" по Харькову, в результате чего пострадало офисное здание и выбило окна в доме

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