В Харьковской области разоблачили схему контрабанды в Россию комплектующих к огнестрельному оружию: организатору сообщили о подозрении
Правоохранители разоблачили жительницу Харьковской области, организовавшую контрабанду в Российскую Федерацию комплектующих к стрелковому огнестрельному оружию через международный сервис почтового оператора в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, жительница Харьковской области организовала отправку в Российскую Федерацию комплектующих к огнестрельному оружию. Для этого она использовала международный сервис одного из почтовых операторов в Харькове. В документах на отправку подозреваемая указала недостоверные данные по его содержанию. Также с целью утаивания от таможенного контроля в анкетных данных отправителя указала информацию о постороннем лице", - говорится в сообщении.
При осмотре отправления на таможенном посту было обнаружено 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию и другие комплектующие.
Женщине сообщили о подозрении в покушении на контрабанду частей нарезного стрелкового огнестрельного оружия по ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса.
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