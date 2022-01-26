В Харьковской области разоблачили схему контрабанды в Россию комплектующих к огнестрельному оружию: организатору сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, жительница Харьковской области организовала отправку в Российскую Федерацию комплектующих к огнестрельному оружию. Для этого она использовала международный сервис одного из почтовых операторов в Харькове. В документах на отправку подозреваемая указала недостоверные данные по его содержанию. Также с целью утаивания от таможенного контроля в анкетных данных отправителя указала информацию о постороннем лице", - говорится в сообщении.

При осмотре отправления на таможенном посту было обнаружено 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию и другие комплектующие.





Женщине сообщили о подозрении в покушении на контрабанду частей нарезного стрелкового огнестрельного оружия по ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса.



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