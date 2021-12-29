В Харьковской области произошло ДТП: погиб шестимесячный ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова. Водитель не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью".



Шестимесячный ребенок погиб на месте, водитель "Toyota" с травмами доставлен в харьковскую больницу.



Также механические повреждения получил грузовик "MAN".



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи выясняют обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 28 декабря в результате столкновения двух легковушек на Киевщине погиб один человек, еще трое получили травмы.