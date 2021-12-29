В Харьковской области произошло ДТП: погиб шестимесячный ребенок
В среду, 29 декабря в тройном ДТП на Харьковщине погиб шестимесячный ребенок, его мать госпитализировали
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По предварительным данным, автомобиль Toyota под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова. Водитель не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью".
Шестимесячный ребенок погиб на месте, водитель "Toyota" с травмами доставлен в харьковскую больницу.
Также механические повреждения получил грузовик "MAN".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи выясняют обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.
- Напомним, 28 декабря в результате столкновения двух легковушек на Киевщине погиб один человек, еще трое получили травмы.
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