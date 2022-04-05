В Харьковской области продолжаются бои. Украинцы уничтожили современный вертолет Ка-52, - Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Что примечательно, вертолет сбили ракетой украинского производства "Стугна". Этим наши военные спасли сотни украинских жизней! Так же сегодня возле Изюма ВСУ уничтожили российские танки, которые прорвались в Барвинково. Потери оккупантов подсчитывают", - написал Олег Синегубов.

За последние сутки захватчики нанесли 54 удара из разных видов оружия дальнего действия по жилым массивам Харькова и области, есть пострадавшие

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