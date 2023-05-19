В Харьковской области предприниматели, волонтеры и спасатели создали эксклюзивную машину для разминирования

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Машина для разминирования заработала в Балаклейской громаде Изюмского района.

"Разминирование – одна из приоритетных задач на Балаклейщине, которая очень засорена вражескими минами и боеприпасами", - пишет Синегубов.

Несколько предприятий Харьковщины совместно с ОВА, ДСНС, волонтерами и общественными организациями создали такую эксклюзивную машину. Пока она изготовлена в эксклюзивном, единственном экземпляре, но уже показывает высокую эффективность.

"Она имеет нажимной принцип действия и способна обезвредить противотанковые и противопехотные мины, а также "растяжки". Гордимся нашими защитниками, спасателями, саперами, изобретателями, волонтерами, всеми людьми, которые объединяются и совместно работают на победу ", - пишет ОВА .