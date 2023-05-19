В Харьковской области предприниматели, волонтеры и спасатели создали эксклюзивную машину для разминирования
В Харьковской области запустили в работу машину для разминирования, которую создали местные предприниматели, волонтеры и спасатели
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Машина для разминирования заработала в Балаклейской громаде Изюмского района.
"Разминирование – одна из приоритетных задач на Балаклейщине, которая очень засорена вражескими минами и боеприпасами", - пишет Синегубов.
Несколько предприятий Харьковщины совместно с ОВА, ДСНС, волонтерами и общественными организациями создали такую эксклюзивную машину. Пока она изготовлена в эксклюзивном, единственном экземпляре, но уже показывает высокую эффективность.
"Она имеет нажимной принцип действия и способна обезвредить противотанковые и противопехотные мины, а также "растяжки". Гордимся нашими защитниками, спасателями, саперами, изобретателями, волонтерами, всеми людьми, которые объединяются и совместно работают на победу ", - пишет ОВА .
- 19 мая на деоккупированной Харьковщине гражданский подобрал российскую мину на своем дворе и пытался самостоятельно ее обезвредить. В результате взрыва мужчина получил ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное