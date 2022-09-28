В Харьковской области поймали подполковника в отставке, который работал на карательную полицию врага
В Харьковской области работники Государственного бюро расследований задержали бывшего украинского милиционера, который после оккупации Купянского района начал работать в карательной полиции агрессоров
Об этом сообщает пресс- служба ведомства .
Как отмечается, задержанный до 2019 года был заместителем начальника одного из отделов полиции Харьковщины, затем ушел на пенсию в звании подполковника. После временной оккупации Купянский мужчина добровольно согласился работать в "народной милиции".
После освобождения Вооруженными силами Украины Купянская мужчина лишился формы, которую ему выдали оккупанты и пытался скрываться.
- Полиция идентифицировала 17 представителей карательных служб "ДНР". Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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