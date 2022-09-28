Об этом сообщает пресс- служба ведомства .

Как отмечается, задержанный до 2019 года был заместителем начальника одного из отделов полиции Харьковщины, затем ушел на пенсию в звании подполковника. После временной оккупации Купянский мужчина добровольно согласился работать в "народной милиции".

После освобождения Вооруженными силами Украины Купянская мужчина лишился формы, которую ему выдали оккупанты и пытался скрываться.

Полиция идентифицировала 17 представителей карательных служб "ДНР". Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb