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Главная война с Россией В Харьковской области постоянные обстрелы, граждан призывают эвакуироваться с линии боевых действий, - депутат облсовета
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В Харьковской области постоянные обстрелы, граждан призывают эвакуироваться с линии боевых действий, - депутат облсовета

7 апреля, 2022 четверг
09:09
война с Россией

В настоящее время продолжаются постоянные обстрелы Лозовой, Дергачевской и Золочевской объединенных территориальных общин, севера Харькова, также сложная ситуация в Изюмско-Барвинковском направлении. Местные призывали эвакуироваться с линии боевых действий

О ситуации в Харьковской области рассказал Александр Скорик, депутат Харьковского облсовета в эфире Эспрессо TV.

"Кто мог выехать из Лозовой, тот уехал. Закрыли магазины, потому что там ситуация сложная. Кроме того, что Лозовая обстреливается, еще каждый день практически обстреливается Дергачевская объединенная территориальная община, Золочевская объединенная территориальная община, север города Харькова в постоянных. канонадах. У нас Лозовая это не единственное место, где идет обстрел. Также ситуация на Изюмско-Барвинковском направлении достаточно сложная", - сообщил он.

По словам депутата, сейчас в городе видят, что многие возвращаются, несмотря на просьбу того, чтобы из Харьковской области всех эвакуировали.

"Я хочу предостеречь и заметить, чтобы не делали заявлений, которые неконкретны со ссылкой на целую область, что Харьковская область должна эвакуироваться вместе с Донецкой и Луганской. Пришлось главе ВГА и мэру города опровергать эту информацию, чтобы не сделать хаос в городе. Мы наблюдаем, что идет мощное движение в Харьков и небольшой элемент паники, некоторые люди начали отъезжать.Потом сделали уточнение, что из Барвинкова и Изюма нужна эвакуация, именно на линии боевых действий. Это уточнение было позже, а у людей уже паника" , – объяснил ситуацию Александр Скорик.

  • Напомним, Верещук призвала жителей Луганщины и Донбасса эвакуироваться, пока есть возможность. Также советуют выехать жителям Барвенкового и Лозовой Харьковской области.
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Харковщина
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