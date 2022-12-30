В Харьковской области после вражеской атаки 29 декабря 52-летний мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице, еще один - госпитализирован из-за подрыва на взрывчатке
29 декабря в Харьковской области в результате действий оккупантов погибли трое мирных жителей, еще один мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. Известно о пострадавшем из-за подрыва на взрывчатке
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"В минувшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть прилеты в объекты инфраструктуры Харькова и области", - пишет Синегубов.
В результате ракетной атаки рашистов погибли двое гражданских мужчин 55 и 54 лет. Также 52-летний мужчина был госпитализирован с ранением. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
В течение суток, 29 декабря, российские оккупанты били из артиллерии приграничные с РФ населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
В городе Купянск из-за обстрела врага погиб 60-летний мужчина.
В селе Снежновка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 43-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести.
Вчера изъято и обезврежено 29 взрывоопасных предметов: "Минная опасность остается очень высокой".
- В ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке с вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.
- Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.
- 29 декабря Олег Синегубов сообщил , что в результате обстрелов погиб 50-летний мужчина, впоследствии еще один раненый - умер в скорой.
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