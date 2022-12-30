Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В минувшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть прилеты в объекты инфраструктуры Харькова и области", - пишет Синегубов.

В результате ракетной атаки рашистов погибли двое гражданских мужчин 55 и 54 лет. Также 52-летний мужчина был госпитализирован с ранением. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В течение суток, 29 декабря, российские оккупанты били из артиллерии приграничные с РФ населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В городе Купянск из-за обстрела врага погиб 60-летний мужчина.

В селе Снежновка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 43-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести.

Вчера изъято и обезврежено 29 взрывоопасных предметов: "Минная опасность остается очень высокой".

В ночь на 29 декабря Харьков подвергся массированной атаке с вражеских дронов. Всего по областному центру было выпущено 13 "шахедов", 11 из которых успешно уничтожены нашими защитниками.

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов , из них 10 - критической инфраструктуры.

29 декабря Олег Синегубов сообщил , что в результате обстрелов погиб 50-летний мужчина, впоследствии еще один раненый - умер в скорой.

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