В Харьковской области полицейские пять часов отлавливали молодую африканскую львицу
В Песочинском поселковом совете произошел курьезный случай – полицейские ловили настоящую львицу, которая неспешно прогуливалась между дачными участками
Об этом сообщает фейсбук-страница "Полицейские офицеры громад".
"Хищник в дачном кооперативе - такое незаурядное сообщение получили вчера полицейские офицеры и развернули 5-часовую операцию по поимке 8-месячной африканской львицы Василисы, которая неспешно прогуливалась между дачными участками", - говорится в сообщении.
Выехавшие по вызову полицейские говорят, что внешне животное не проявляло агрессии, но "хищник есть хищник".
"Прежде всего, для безопасности граждан, нами ограничено передвижение людей на эту территорию и максимально распространено сообщение о вынужденных мерах. Тем временем на место происшествия оперативно доставили специалистов из службы защиты животных UAnimals. Львицу обездвижили безопасным для ее здоровья снотворным и направили в Киевский зоопарк", - комментируют происшествие полицейские.
Впоследствии выяснилось, что хозяева животного с началом войны уехали за границу, оставив тогда еще двухмесячного львенка на знакомых.
"Однако девочка за это время изрядно подросла. В конце концов "опекуны" согласились с тем, что специализированный уход за хвостатой путешественницей пусть осуществляют профессионалы", - заключают полицейские.
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