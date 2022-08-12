В Харьковской области полицейские пять часов отлавливали молодую африканскую львицу

Об этом сообщает фейсбук-страница "Полицейские офицеры громад".

"Хищник в дачном кооперативе - такое незаурядное сообщение получили вчера полицейские офицеры и развернули 5-часовую операцию по поимке 8-месячной африканской львицы Василисы, которая неспешно прогуливалась между дачными участками", - говорится в сообщении.

Выехавшие по вызову полицейские говорят, что внешне животное не проявляло агрессии, но "хищник есть хищник".

"Прежде всего, для безопасности граждан, нами ограничено передвижение людей на эту территорию и максимально распространено сообщение о вынужденных мерах. Тем временем на место происшествия оперативно доставили специалистов из службы защиты животных UAnimals. Львицу обездвижили безопасным для ее здоровья снотворным и направили в Киевский зоопарк", - комментируют происшествие полицейские.

Впоследствии выяснилось, что хозяева животного с началом войны уехали за границу, оставив тогда еще двухмесячного львенка на знакомых.

"Однако девочка за это время изрядно подросла. В конце концов "опекуны" согласились с тем, что специализированный уход за хвостатой путешественницей пусть осуществляют профессионалы", - заключают полицейские.

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