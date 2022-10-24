Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наступать всегда труднее. Нужно двигаться, но земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, возможности движения ВСУ, но движение все равно продолжается", - заметил Васильчук.

Командир взвода ТрО также добавил, что его подразделение ведет аэроразведку.

"Наша задача выявлять технику и личный состав противника. Выявляем фортификационные сооружения, а артиллеристы ВСУ наносят по целям сокрушительный удар", - подчеркнул Васильчук.

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