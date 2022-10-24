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В Харьковской области погодные условия снижают возможности движения ВСУ, но продвижение есть, - командир взвода ТрО Васильчук

24 октября, 2022 понедельник
10:38
война с Россией

Командир взвода ТрО ВСУ Вадим Васильчук отметил, что в последнюю неделю на Харьковщине не прекращаются дожди и это мешает ВСУ продвигаться вперед

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наступать всегда труднее. Нужно двигаться, но земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, возможности движения ВСУ, но движение все равно продолжается", - заметил Васильчук.

Командир взвода ТрО также добавил, что его подразделение ведет аэроразведку.

"Наша задача выявлять технику и личный состав противника. Выявляем фортификационные сооружения, а артиллеристы ВСУ наносят по целям сокрушительный удар", - подчеркнул Васильчук.

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