В Харьковской области погодные условия снижают возможности движения ВСУ, но продвижение есть, - командир взвода ТрО Васильчук
Командир взвода ТрО ВСУ Вадим Васильчук отметил, что в последнюю неделю на Харьковщине не прекращаются дожди и это мешает ВСУ продвигаться вперед
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Наступать всегда труднее. Нужно двигаться, но земля превратилась в грязь и это уменьшает возможности маневра, возможности движения ВСУ, но движение все равно продолжается", - заметил Васильчук.
Командир взвода ТрО также добавил, что его подразделение ведет аэроразведку.
"Наша задача выявлять технику и личный состав противника. Выявляем фортификационные сооружения, а артиллеристы ВСУ наносят по целям сокрушительный удар", - подчеркнул Васильчук.
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