Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, которые укомплектованы принудительно мобилизованным личным составом с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 10 июня в Северодонецке продолжаются бои, враг безуспешно пытается установить полный контроль над городом. Также русские войска ведут наступление в направлении Воздвиженка – Роты и закрепляются на занятых рубежах.

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