В Харьковской области подразделение россиян в полном составе отказалось от участия в боевых действиях
В Харьковской области мотострелковое подразделение 1-го армейского корпуса РФ в полном составе отказалось от участия в боевых действиях
Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.
Как отмечается, несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, которые укомплектованы принудительно мобилизованным личным составом с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
"Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
- По состоянию на утро 10 июня в Северодонецке продолжаются бои, враг безуспешно пытается установить полный контроль над городом. Также русские войска ведут наступление в направлении Воздвиженка – Роты и закрепляются на занятых рубежах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.03
Покупка 34.03Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное