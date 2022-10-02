Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Попова.

" Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея и они наехали на мину. Молодой фельдшер Розлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела", - говорится в сообщении.

17 сентября стало известно, что в освобожденных громадах Харьковской области собираются развернуть мобильные госпитали, где больницы не имеют возможности возобновить работу.

в освобожденных громадах Харьковской области собираются развернуть мобильные госпитали, где больницы не имеют возможности возобновить работу. 1 октября в Купянском районе Харьковской области была обнаружена обстрелянная колонна автомобилей, в которой находились мирные жители.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb