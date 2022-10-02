В Харьковской области подорвалась на мине скорая помощь, водитель погиб, - волонтер
В воскресенье, 2 октября, автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в Балаклею Харьковской области, подорвался на мине, водитель скорой из 1501 бригады Кононенко Александр погиб
Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Попова.
" Их скорая ехала на вызов к пациенту в городе Балаклея и они наехали на мину. Молодой фельдшер Розлада Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Скорая сгорела", - говорится в сообщении.
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