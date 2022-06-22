В Харьковской области под российским обстрелом погибли пять женщин, встретившихся у подъезда
В результате российского минометного обстрела села Пришиб на Харьковщине 22 июня погибли пять мирных жительниц, которые тогда находились у подъезда дома
Об этом рассказал глава Изюмской районной администрации Степан Масельский, информирует "Общественное".
По его словам, ситуация в Изюмском районе "очень напряженная", особенно обострения ощущаются в последние дни. Масельский подчеркнул, что от российских обстрелов страдает мирное население, есть погибшие.
"Сегодня в селе Пришиб в результате минометного обстрела населенного пункта погибли пять мирных жителей — все женщины. В момент обстрела они находились возле подъезда дома. Это за сегодня. Что касается раненых, информации нет. Также неизвестно, есть ли среди пострадавших дети", - сказал Масельский.
Глава администрации добавил, что в Донецкой тергромаде, к которой принадлежит село Пришиб, остается около 20 тысяч населения. "Все, кто хотел уехать, уже уехали", - резюмировал Масельский.
- Напомним, на Харьковщине 22 июня россияне убили троих гражданских, ранили пятерых, еще один человек погиб вечером 21 июня.
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