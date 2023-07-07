В Харьковской области отменили запрет на массовые мероприятия в зданиях с укрытиями
В Харьковской области отменили запрет на массовые и культурно-развлекательные мероприятия. Отныне их можно проводить в зданиях, оснащенных специальными укрытиями
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Так, на заседании Совета обороны разрешили проводить массовые мероприятия только в помещениях, отвечающих нормам безопасности. В частности, это здания с имеющимися защитными сооружениями.
"В ходе заседания внесли предложения и решили, что соответствие помещений всем нормам и порядок проведения должны согласовывать Нацполиция, ГСЧС и Служба безопасности Украины", – написал Синегубов.
При этом запрет на массовые мероприятия под открытым небом остается.
"Запрет на проведение массовых мероприятий с количеством 50 и более участников на открытом воздухе под открытым небом - остается", - отметил чиновник.
- На Харьковщине также приняли решение вернуться к очной учебе в учебных заведениях, где есть укрытие.
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