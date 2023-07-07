В Харьковской области отменили запрет на массовые мероприятия в зданиях с укрытиями

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, на заседании Совета обороны разрешили проводить массовые мероприятия только в помещениях, отвечающих нормам безопасности. В частности, это здания с имеющимися защитными сооружениями.

"В ходе заседания внесли предложения и решили, что соответствие помещений всем нормам и порядок проведения должны согласовывать Нацполиция, ГСЧС и Служба безопасности Украины", – написал Синегубов.

При этом запрет на массовые мероприятия под открытым небом остается.

"Запрет на проведение массовых мероприятий с количеством 50 и более участников на открытом воздухе под открытым небом - остается", - отметил чиновник.