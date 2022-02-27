В Харьковской области открыли производство о государственной измене мэра Купянска, сдавшего город российскому войску

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.



"По данным следствия, городской голова умышленно совершил действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины. Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора - Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.



Кроме того, в прокуратуре отмечают, что Мецегора совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, и сообщил об этом публично в интернете.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал, что ни одно общество Харьковщины не отдадут российским оккупантам.



"В то время, когда наши бойцы Вооруженных Сил Украины героически отстаивают границы, глава Купянской общины Харьковщины шел на переговоры с врагом. Последствия таких действий могли быть невосполнимыми... Наша принципиальная позиция: украинские дети пойдут только в украинские школы! Мы не отдадим российскому врагу ни одного общества Харьковщины!" - написал Синегубов.



Напомним, Геннадий Мацегора провел переговоры с военными Российской Федерации и сдал город агрессору из-за угроз применения вооруженной атаки.