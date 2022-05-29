В Харьковской области от вражеских обстрелов пострадал газопровод, загорелись частные дома и гражданская инфраструктура, есть пострадавший

Об этом информирует в фейсбуке ГСЧС в Харьковской области .

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковском (6), Чугуевском (2) и Богодуховском (1) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, газовый трубопровод и т.д.", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области. .



Около двух часов дня россияне начали обстреливать город Чугуев. В результате четыре гаража и легковой автомобиль загорелись. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал 65-летний владелец одного из гаражей. Он получил ожоги I степени, от госпитализации отказался. Спасатели гасили это возгорание три часа.



Также в 11:00 враг обстрелял с. Циркуны Харьковского района. Возникли пять пожаров в разных частях населенного пункта, горели частные жилые дома.



Кроме того, бойцы ГСЧС выезжали на проведение аварийно-спасательных работ в разрушенных жилых домах Шевченковского и Салтовского районов Харькова, помогали коммунальным службам разбирать завалы в школе.



Пиротехники в течение суток ликвидировали 42 вражеских боеприпаса.

27 апреля сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что Россия обстреляла Харьков и область из артиллерии, минометов и РСЗО: погиб 1 человек. Всего в Харьковской области за 27 апреля погибли 3 человека, еще 15 ранены.

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