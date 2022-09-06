В Харьковской области от российских обстрелов за прошлые сутки погибли двое мирных жителей, - ОВА
За сутки 5 сентября в Харьковской областные в результате обстрелов российских захватчиков погибли два мирных жителя. Также повреждены дома
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары", - пишет Синегубов.
В Золочеве оккупанты обстреляли 7 жилых домов. В результате обстрелов погибли двое мужчин - 39 и 52 лет.
Также в Харькове в ночь на 6 сентября прогремели звуки взрывов, от одного из них в Индустриальном районе погибла 73-летняя жительница. Ее дом разрушен.
- Напомним, вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
- За сутки Россия более 40 раз обстреливала Сумщину: 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.
- Также вечером в небе над Николаевской областью украинские силы ПВО сбили две российские управляемые авиационные ракеты.
- Около девяти часов утра, 6 сентября, российские кафиры нанесли ракетный удар по Харькову.
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