Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары", - пишет Синегубов.

В Золочеве оккупанты обстреляли 7 жилых домов. В результате обстрелов погибли двое мужчин - 39 и 52 лет.

Также в Харькове в ночь на 6 сентября прогремели звуки взрывов, от одного из них в Индустриальном районе погибла 73-летняя жительница. Ее дом разрушен.

Напомним, вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

За сутки Россия более 40 раз обстреливала Сумщину: 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.

Также вечером в небе над Николаевской областью украинские силы ПВО сбили две российские управляемые авиационные ракеты.

Около девяти часов утра, 6 сентября, российские кафиры нанесли ракетный удар по Харькову.

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