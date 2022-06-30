Об этом сообщает глава поселкового совета Александр Гусаров.

По его данным, в результате российских обстрелов погиб 50-летний житель пгт Печенеги. Также получила ранение пожилая женщина.

"Я с глубокой грустью от имени всего общества выражаю соболезнования родным и близким погибшего, а всех земляков призываю максимально ответственно относиться к своей безопасности. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких", - сказал Гусаров.

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