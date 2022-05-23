В Харьковской области освободили 24 населенных пункта, - Залужный
По состоянию на 23 мая в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от российской армии 24 населенных пункта
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.
"На Харьковщине освобождены 24 населенных пункта. Село Кутузовка было деоккупировано в начале мая. Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них - 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет", - отметил Залужный.
Он добавил, что военные, освобождавшие село, оказали первую помощь людям и делились водой, едой, одеждой.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия не отказалась от планов захвата региона.
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