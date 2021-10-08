В Харьковской области осенние каникулы в школах начнутся раньше из-за ухудшения COVID-ситуации
На Харьковщине осенние каникулы для школьников начнутся с 18 октября из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает сайт ОГА.
Соответствующее решение приняли в связи с напряженной эпидемической ситуацией в регионе.
"Введем школьные каникулы на территории области, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на довольно значительное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - заявил Черняк.
- Напомним, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе и введении с 10 октября ограничений "оранжевой" зоны.
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