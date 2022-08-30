Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в телеграмме .

"29 августа 2022 года в ходе проведения эвакуационных мероприятий установлено, что "власть" оккупированных территорий Харьковской области заставляет местных жителей приводить детей в учебные заведения", - говорится в заявлении.

Оккупанты предупредили семьи, что будут забирать детей, если те не начнут учиться в сентябре.

Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы передадут в Управление СБУ в Харьковской области.

27 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из-за близости к границе с РФ обучения в школах, лицеях и гимназиях на подконтрольной украинскому правительству территории области будут проводить онлайн .

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