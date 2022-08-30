В Харьковской области оккупационная "власть" заставляет приводить детей в школы 1 сентября и угрожает забирать их из семей в случае отказа
На оккупированной части Харьковщины россияне угрожают отбирать детей у семей, если те не пойдут в школы с сентября
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в телеграмме .
"29 августа 2022 года в ходе проведения эвакуационных мероприятий установлено, что "власть" оккупированных территорий Харьковской области заставляет местных жителей приводить детей в учебные заведения", - говорится в заявлении.
Оккупанты предупредили семьи, что будут забирать детей, если те не начнут учиться в сентябре.
Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы передадут в Управление СБУ в Харьковской области.
- 27 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из-за близости к границе с РФ обучения в школах, лицеях и гимназиях на подконтрольной украинскому правительству территории области будут проводить онлайн .
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