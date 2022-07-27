В Харьковской области оккупанты за сутки ударили по домам, колледжу и ферме
В Харьковской области 26 июля российские захватчики обстреляли дома, колледж, фермерское хозяйство и автомобиль
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
После пяти часов в Чугуевском районе россияне частично разрушили трехэтажное административное здание лесного колледжа.
После 20:00 в Циркунах Харьковского района вражеские обстрелы привели к пожару в частном доме.
После 21:00 в Дергачевской общине из-за российских обстрелов горели двухэтажка и автомобиль.
В Золочеве Богодуховского района оккупанты разрушили частный дом и фермерское хозяйство. Люди в результате обстрела не пострадали.
"Бои с оккупантами на Харьковщине продолжаются. Из ствольной и реактивной артиллерии россияне наносили удары по Харькову, Чугуеву, Шевеловке. С помощью понтонных переправ захватчики пытаются улучшить свою логистику. Враг пытался раскрыть построение обороны украинских войск в районе населенного пункта ", - подчеркнул глава ОВА.
- Утром 27 июля в Харькове прогремели взрывы \. Войско РФ нанесло ракетные удары по Индустриальному району, в результате чего повредило здание объекта критической инфраструктуры.
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