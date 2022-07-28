Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Утром 28 июля оккупанты очень интенсивно обстреливали Чугуев, по предварительной информации, из реактивных систем залпового огня. Они повредили частные домовладения, хозяйственные постройки. Также вражеский снаряд попал в многоквартирный дом и вызвал пожар. По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи люди не пострадали. На месте обстрела работают профильные службы.

Вечером 27 июля в Чугуевском районе россияне устроили по Печенегам зажигательными снарядами. В результате возникло сразу несколько пожаров на открытых территориях. Также был поврежден объект критической инфраструктуры. Спасатели устанавливают типы взрывоопасных предметов.

27 июля россияне накрыли огнем города и села Харьковского, Богодуховского, Изюмского районов области.

В Харьковском вечере 27 июля они активно обстреливали Циркуны и привели к 7 пожарам. Кроме того, оккупанты повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

В Богодуховском районе от вражеских обстрелов загорелись поля с пшеницей.

В течение 27 июля оккупанты ранили трех человек в Харьковском районе: двух мужчин 47 лет и 12-летнего мальчика. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Также враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишков и вел воздушную разведку из БПЛА (беспилотный летательный аппарат, - ред.). В районе Изюма оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасика не имели и отступили с потерями. Наши защитники успешно держат свои позиции и продолжают уничтожать захватчиков", - подчеркнул глава ОВА.

В ночь на 28 июля россияне обстреляли Харьков.

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