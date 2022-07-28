English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Харьковской области оккупанты за сутки обстреляли дома, хозяйственные здания и поля, есть ранены

В Харьковской области оккупанты за сутки обстреляли дома, хозяйственные здания и поля, есть ранены

28 июля, 2022 четверг
10:16
война с Россией

На Харьковщине 27 - 28 июля россияне обстреляли дома, хозяйственные постройки, ранили трех человек, в частности ребенка

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Утром 28 июля оккупанты очень интенсивно обстреливали Чугуев, по предварительной информации, из реактивных систем залпового огня. Они повредили частные домовладения, хозяйственные постройки. Также вражеский снаряд попал в многоквартирный дом и вызвал пожар. По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи люди не пострадали. На месте обстрела работают профильные службы.

Вечером 27 июля в Чугуевском районе россияне устроили по Печенегам зажигательными снарядами. В результате возникло сразу несколько пожаров на открытых территориях. Также был поврежден объект критической инфраструктуры. Спасатели устанавливают типы взрывоопасных предметов.

27 июля россияне накрыли огнем города и села Харьковского, Богодуховского, Изюмского районов области.

В Харьковском вечере 27 июля они активно обстреливали Циркуны и привели к 7 пожарам. Кроме того, оккупанты повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

В Богодуховском районе от вражеских обстрелов загорелись поля с пшеницей.

В течение 27 июля оккупанты ранили трех человек в Харьковском районе: двух мужчин 47 лет и 12-летнего мальчика. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Также враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишков и вел воздушную разведку из БПЛА (беспилотный летательный аппарат, - ред.). В районе Изюма оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасика не имели и отступили с потерями. Наши защитники успешно держат свои позиции и продолжают уничтожать захватчиков", - подчеркнул глава ОВА.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
военные силы Украины
Харковщина
Военные новости
Олег Синегубов
Читайте также:
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
26 июля, 2022 вторник
К HIMARS в Украину прибыл старший брат - MARS-II. Колонка Сергея Згурца
26 июля, 2022 вторник
Во время дебатов кандидатов на должность премьера Великобритании произошел несчастный случай. Ведущая потеряла сознание
Дональд Трамп
27 июля, 2022 среда
Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.92
    Покупка 38.92
    Продажа 39.95
  • EUR
    Покупка 39.17
    Продажа 40.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 июля
11:15
В Луганской области россияне открыли 4 школы, но учеников собралось только на одну, - Гайдай
11:08
В Британии предупредили о росте рисков ядерной войны из-за ухудшения коммуникации с РФ и Китаем
11:01
Руководителем САП назначен детектив НАБУ Клименко, выигравший конкурс на должность
10:55
Захватчики давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины, били ракетами и из танков, - Луганская ОВА
10:52
Эксклюзив
Чем лучше работают ВСУ в Херсонской области, тем больше усиливают оккупанты фильтрационные мероприятия, - заместитель главы облсовета Соболевский
10:32
Эксклюзив
Путин - развращенный властью маньяк, заставляющий других принимать силовую позицию России, - украинский военный Тетерук
10:28
Верещук призвала жителей Донбасса готовиться к эвакуации
10:20
На фото Вооруженные силы Украины
Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, - британская разведка
10:14
Инфографика
доллар
Курс валют 28 июля: какова цена доллара и евро в украинских обменниках
10:05
США и Украина
США выделили украинцам дополнительные $74 млн гуманитарной помощи, - посол Маркарова
10:01
Эксклюзив
Жить безопасно невозможно ни в одном районе Харькова, - депутат облсовета Скорик
09:42
Инфографика
РФ потеряла около 40 230 военных, 1742 танка и 729 дронов за время полномасштабной войны против Украины
09:38
День Государственности Украины
"Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці, але ми – козацького роду": Зеленский поздравил с Днем украинской государственности
09:33
В киевской подземке перестала работать оплата за проезд по банковской карте
09:27
Эксклюзив
Путин запустил необратимый процесс распада империи 24 февраля, - украинский военный Тетерук
09:23
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Киевщине: поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших нет
09:21
В Донецкой области россияне за сутки убили 5 гражданских, еще 8 ранили
09:13
Россияне нанесли ракетные удары по Николаеву: разрушена школа и поврежден университет и дома
08:48
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 693
08:26
Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, газовод и водопровод
08:22
Эксклюзив
ВСУ уничтожают врага не только из современных САУ: какие "сюрпризы" для армии РФ имеет гаубица M777
08:20
День крещения Киевской Руси – Украины и украинской государственности: история праздников
08:15
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Украинские власти должны четко, по сути, оперативно и с уважением отвечать на письма Спартц, — нардеп Княжицкий
08:07
ФСБ
Российская ФСБ усилила контрразведку в приграничных с Украиной районах
08:05
Обновлено
РФ нанесла более 10 ракетных ударов по Черниговщине: есть попадание в лесной массив
07:52
Войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и запускают беспилотники для разведки на Волынском и Полесском направлениях
07:38
Отныне украинские беженцы могут получить вид на жительство в Польше Diia.pl
07:28
Оккупанты безуспешно штурмовали несколько направлений, закрепляются возле Вершины, - Генштаб ВСУ
07:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
06:57
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любому военному столкновению с США
06:19
Исламистские боевики совершили теракты в Мали: убиты 18 человек
06:05
Обновлено
Россияне дважды за ночь обстреляли Харьков
05:50
Западное оружие и технику переправляет в Украину специальную военную ячейку, - NYT
05:18
Россияне способны всего на две значительные наступательные операции в Украине, - ISW
04:41
В Николаеве раздались взрывы
04:14
Эксперты видят признаки истощения русской армии, NYT
02:42
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские защитники поразили 5 опорных пунктов россиян на Юге
02:21
"Вернись живым" собрал более 4 млрд грн для ВСУ с начала года
01:35
На фото новостная лента
Законодатели США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской дезинформацией
01:06
В Одесском порту вспыхнул пожар
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV