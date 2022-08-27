В Харьковской области оккупанты терроризируют собственных гауляйтеров
Из поселка Боровая Харьковской области с мешком на голове в неизвестном направлении оккупанты вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского
Об этом сообщают из Боровского поселкового совета.
Обществом продолжает руководить назначенный россиянами гауляйтер Сергей Агарков. Ему помогают оккупанты и местные коллаборанты, состав которых периодически ротируют. Одних коллаборантов захватчики отстраняют от должностей, другие вообще исчезают.
"Недавно с мешком на голове вывели из собственного дома и вывезли в неизвестном направлении жителя села Подлиман Игоря Познянского, который до этого был заместителем главного гауляйтера в Боровой. Теперь из его двора оккупанты вывозят технику и выносят ценные вещи", — говорится в заявлении поселкового совета.
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