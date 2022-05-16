Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По оперативной информации, 16 мая днем российские оккупанты обстреляли территорию Харьковщины. Один из снарядов попал в склад, где хранилась аммиачная селитра.

По словам ОВА, жители северной части Донецкой области видели столб дыма значительных размеров. По предварительным данным, угрозы для мирного населения нет.

Кириленко информирует, что аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам. Наибольшая концентрация после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 м от эпицентра.

"Угрозы для населения этот взрыв не составляет. Населенные пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают", – комментирует ОВА.

В настоящее время специалисты устанавливают масштабы причиненного окружающей среде вреда.

Напомним, в результате российских обстрелов 11 мая был поврежден склад с аммиачной селитрой возле Краматорска.

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