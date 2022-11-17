В Харьковской области оккупанты попали по критической инфраструктуре, трое пострадавших
В Изюмском районе Харьковской области российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.
"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
- В среду, 16 ноября, российские кафиры обстреляли Купянск Харьковской области во время эксгумации правоохранителями тела погибшего от российского артиллерийского обстрела 15 сентября.
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