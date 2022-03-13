В Харьковской области оккупанты обстреляли психоневрологический интернат и установку комплексной подготовки газа
В течение 12 марта российские войска нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по Харьковской области. Целью стал психоневрологический интернат и установка комплексной подготовки газа
Об этом сообщил глава военной администрации Харьковщины Олег Синегубов в Telegram.
"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли примерно 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани. По сравнению с предыдущими днями – ситуация менее напряженная. Но ВСУ не теряют бдительности. Вновь наблюдали определенную активность беспилотных летальных аппаратов противника для разведки" - говорится в сообщении.
По данным главы, во время обстрелов Изюмского района оккупант попал в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, уже удалось возобновить функционирование заведения. Там находятся 350 человек.
"Враг продолжает атаковать Изюмский район и попал в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. По данным спасателей, травмирован был 1 работник. В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения, там находятся 350 подопечных и работники. Параллельно работаем над эвакуацией" - сообщил Синегубов.
Также Олег Синегубов добавил, что в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель.
- Напомним, за 17 дней войны РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1226 бронемашин, 374 танка, 74 самолета, 86 вертолетов и 34 средства ПВО.
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