В Харьковской области оккупанты обстреляли психоневрологический интернат и установку комплексной подготовки газа

Об этом сообщил глава военной администрации Харьковщины Олег Синегубов в Telegram.



"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли примерно 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани. По сравнению с предыдущими днями – ситуация менее напряженная. Но ВСУ не теряют бдительности. Вновь наблюдали определенную активность беспилотных летальных аппаратов противника для разведки" - говорится в сообщении.



По данным главы, во время обстрелов Изюмского района оккупант попал в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, уже удалось возобновить функционирование заведения. Там находятся 350 человек.



"Враг продолжает атаковать Изюмский район и попал в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. По данным спасателей, травмирован был 1 работник. В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения, там находятся 350 подопечных и работники. Параллельно работаем над эвакуацией" - сообщил Синегубов.



Также Олег Синегубов добавил, что в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель.

Напомним, за 17 дней войны РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1226 бронемашин, 374 танка, 74 самолета, 86 вертолетов и 34 средства ПВО.