Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщается, что в 04:44 20 мая в результате попадания российской ракеты вспыхнули гаражные боксы в поселке Малая Даниловка Харьковской области.

Пожар охватил 6 гаражей на площади около 150 кв.м., в которых сгорело 4 легковых автомобиля.

Подразделения ГСЧС локализовали огонь в 06:03. Пожар был полностью ликвидирован в 07:31.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в течение 19 мая российские кафиры продолжали обстреливать районы Харьковщины. В селе Циркуны погиб 64-летний мужчина

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