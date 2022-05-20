В Харьковской области оккупанты обстреляли Малую Даниловку, горели 6 гаражей и 4 авто
Россияне обстреляли поселок в Харьковской области. Повреждены гаражи и машины
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщается, что в 04:44 20 мая в результате попадания российской ракеты вспыхнули гаражные боксы в поселке Малая Даниловка Харьковской области.
Пожар охватил 6 гаражей на площади около 150 кв.м., в которых сгорело 4 легковых автомобиля.
Подразделения ГСЧС локализовали огонь в 06:03. Пожар был полностью ликвидирован в 07:31.
По предварительным данным, пострадавших нет.
- Напомним, в течение 19 мая российские кафиры продолжали обстреливать районы Харьковщины. В селе Циркуны погиб 64-летний мужчина
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное